В первую пятерку газодобывающих стран входит...
Биология
В первую пятерку газодобывающих стран входит...
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Гость:
Россия,США,Канада, Туркменистан,Нидерланды. :)
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