В первую пятерку газодобывающих стран входит...

Биология
В первую пятерку газодобывающих стран входит...
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Россия,США,Канада, Туркменистан,Нидерланды. :)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Химия. Уравнение реакций. Здравствуйте, сегодня была практическая работа, мы сме??ивали разные химические штучки. Я почти всё сделал. Мне осталос...
Ответить
Литература
Напишите пожалуйста сочинение на тему "письмо Раскольникову". ОЧЕНЬ СРОЧНО!
Ответить
Физика
Какое кол-во теплоты отдаст деревянная скамья массой 15кг, нагретая солнечными лучами днем, когда ночью остывает на 15 градусов
Ответить
Русский язык
Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. Так оно было или не так, хорошо или плохо выдума(1)о, но первая Колюнина любовь оказалась несчаст...
Ответить
Физика
Как изменится сила взаимодействия между двумя зарядами если величину первого заряда уменьшить в 5 раз
Ответить