Реши задачу Автобус проехал 2 часа со скоростью 60 километров в час и еще 3 часа со с??оростью 70 километров час Какое расстояние проехал автобус за все время. ВТОРАЯ ЗАДАЧЯ. у портного было 150 метров ткани сшили восемь детски...
Математика
Реши задачу Автобус проехал 2 часа со скоростью 60 километров в час и еще 3 часа со с??оростью 70 километров час Какое расстояние проехал автобус за все время. ВТОРАЯ ЗАДАЧЯ. у портного было 150 метров ткани сшили восемь детских и 6 взрослых костюмов на детский костюм необходимо 5 метров ткани А на взрослый 13 метров Сколько метров ткани осталось у портного после пошива ПОМАГИТЕЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V t S 60км/ч 2 ч ?км 70км/ч 3 ч ?км 60*2=120 км 70*3=210км 120+210=330 км
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