Реши задачу Автобус проехал 2 часа со скоростью 60 километров в час и еще 3 часа со с??оростью 70 километров час Какое расстояние проехал автобус за все время. ВТОРАЯ ЗАДАЧЯ. у портного было 150 метров ткани сшили восемь детски...

Математика
Реши задачу Автобус проехал 2 часа со скоростью 60 километров в час и еще 3 часа со с??оростью 70 километров час Какое расстояние проехал автобус за все время. ВТОРАЯ ЗАДАЧЯ. у портного было 150 метров ткани сшили восемь детских и 6 взрослых костюмов на детский костюм необходимо 5 метров ткани А на взрослый 13 метров Сколько метров ткани осталось у портного после пошива ПОМАГИТЕЕ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V                   t            S 60км/ч        2 ч          ?км 70км/ч        3 ч          ?км 60*2=120 км  70*3=210км 120+210=330 км 
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