Реши задачу Автобус проехал 2 часа со скоростью 60 километров в час и еще 3 часа со с??оростью 70 километров час Какое расстояние проехал автобус за все время. ВТОРАЯ ЗАДАЧЯ. у портного было 150 метров ткани сшили восемь детски...

Математика

Реши задачу Автобус проехал 2 часа со скоростью 60 километров в час и еще 3 часа со с??оростью 70 километров час Какое расстояние проехал автобус за все время. ВТОРАЯ ЗАДАЧЯ. у портного было 150 метров ткани сшили восемь детских и 6 взрослых костюмов на детский костюм необходимо 5 метров ткани А на взрослый 13 метров Сколько метров ткани осталось у портного после пошива ПОМАГИТЕЕ

Автор: Гость