Реши задачу как разложить горькими весом 1,2 ..,9г в три коробочки так,чтобы в первой было две гирьки,во второй-три,в третьей-четыре,а суммарный вес герек в коробочке был одинаковым

Математика

Реши задачу как разложить горькими весом 1,2 ..,9г в три коробочки так,чтобы в первой было две гирьки,во второй-три,в третьей-четыре,а суммарный вес герек в коробочке был одинаковым

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