Реши задачу как разложить горькими весом 1,2 ..,9г в три коробочки так,чтобы в первой было две гирьки,во второй-три,в третьей-четыре,а суммарный вес герек в коробочке был одинаковым
Математика
Реши задачу как разложить горькими весом 1,2 ..,9г в три коробочки так,чтобы в первой было две гирьки,во второй-три,в третьей-четыре,а суммарный вес герек в коробочке был одинаковым
Ответ(ы):
Гость:
1+2+3+4+5+6+7+8+9=45 45:3=15 следовательно, во всех коробках суммарный вес должен быть равен 15 7+8=15 4+5+6=15 1+2+3+9=15 (1,2,3,9), (4,5,6), (7,8)
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