При цене 300 рублей удается продать за день 200 единиц товара, а при цене 280 – 225. Является ли спрос эластичным в интервале цен от 280 до 300 рублей?

Экономика

При цене 300 рублей удается продать за день 200 единиц товара, а при цене 280 – 225. Является ли спрос эластичным в интервале цен от 280 до 300 рублей?

Автор: Гость