При цене 300 рублей удается продать за день 200 единиц товара, а при цене 280 – 225. Является ли спрос эластичным в интервале цен от 280 до 300 рублей?
Экономика
При цене 300 рублей удается продать за день 200 единиц товара, а при цене 280 – 225. Является ли спрос эластичным в интервале цен от 280 до 300 рублей?
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