При цене 300 рублей удается продать за день 200 единиц товара, а при цене 280 – 225. Является ли спрос эластичным в интервале цен от 280 до 300 рублей?

Экономика
При цене 300 рублей удается продать за день 200 единиц товара, а при цене 280 – 225. Является ли спрос эластичным в интервале цен от 280 до 300 рублей?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сделайте пож 585 586
Ответить
Алгебра
Найдите значение выражения (корень70-1)^2
Ответить
Русский язык
Опишите комнату используя неполные предложения.
Ответить
Русский язык
Прочитать текст: Весенний солнечный день.Небо светло-синее,удивительного нежного оттенка,чистое,ясное.Лёгкие облака скользят по этой бездонной сине...
Ответить
Геометрия
Вторую задачу решите,плииз
Ответить