Прочитать текст: Весенний солнечный день.Небо светло-синее,удивительного нежного оттенка,чистое,ясное.Лёгкие облака скользят по этой бездонной синеве.Тёплый ветер чуть колышет ветви деревьев.Они тихонько шумят,как будто шепчут ...

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Прочитать текст: Весенний солнечный день.Небо светло-синее,удивительного нежного оттенка,чистое,ясное.Лёгкие облака скользят по этой бездонной синеве.Тёплый ветер чуть колышет ветви деревьев.Они тихонько шумят,как будто шепчут радостно:(Солнце,тепло... Как чудесно!)

Автор: Гость