Как решить задачу : привезли рассаду цветов и распределили их по трем клумбам . На ??ервую клумбу посадили 1/3 всех кустиков рассады , на второй 1/3 остаток , на третью 1/3 нового остатка рассады . После этого осталось 24 кусти...
Математика
Как решить задачу : привезли рассаду цветов и распределили их по трем клумбам . На ??ервую клумбу посадили 1/3 всех кустиков рассады , на второй 1/3 остаток , на третью 1/3 нового остатка рассады . После этого осталось 24 кустика рассады . Сколько всего кустиков рассады перевезли ? Сколько цветов рассады посадили на первой клумбе , на второй , на третей клумбе
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