Реши задачу орлы поднимаются на высоту до 3000 метров Журавли до 4000 метров в высоту ??олета этих птиц в километрах
Математика
Реши задачу орлы поднимаются на высоту до 3000 метров Журавли до 4000 метров в высоту ??олета этих птиц в километрах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1км=1000м 3000м=3км 4000м=4км
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