Реши задачу орлы поднимаются на высоту до 3000 метров Журавли до 4000 метров в высоту ??олета этих птиц в километрах

Математика

Реши задачу орлы поднимаются на высоту до 3000 метров Журавли до 4000 метров в высоту ??олета этих птиц в километрах

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