Реши задачу. Пожалуйста! а) Грузоподъемник за 1с поднимает груз на высоту 3м. За ск??лько секунд он поднимает груз на высоту 9 м? б) Рабочий за 6 мин делает 36 изделий. Сколько изделий он сделает за 10 мин?

Математика
Реши задачу. Пожалуйста! а) Грузоподъемник за 1с поднимает груз на высоту 3м. За ск??лько секунд он поднимает груз на высоту 9 м? б) Рабочий за 6 мин делает 36 изделий. Сколько изделий он сделает за 10 мин?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За 3 секунды.60 изделий. вроде так)
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