Реши задачу пожалуйста!!!
Математика
Реши задачу пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)98x3=294(руб)-стоят 3 кг рыбы 2)334-294=40(руб)-стоят 5 кг картофеля ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1)75-6=69(руб)-стоят 2 пакета молока и пакет творога 2)69:3=23(руб)-стоит один пакет молока
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