Реши задачу разными способами. В плавание на парусных лодках по Каспийскому морю отправилось 42 учащихся из Астаны и 30 учащихся из Кокшетау. Сколько девятиместных парусных лодок потребовалось для плавания?

Математика
Реши задачу разными способами. В плавание на парусных лодках по Каспийскому морю отправилось 42 учащихся из Астаны и 30 учащихся из Кокшетау. Сколько девятиместных парусных лодок потребовалось для плавания?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. (42+30) : 9=8(шт.) 2. графически
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