Реши задачу разными способами. В плавание на парусных лодках по Каспийскому морю отправилось 42 учащихся из Астаны и 30 учащихся из Кокшетау. Сколько девятиместных парусных лодок потребовалось для плавания?

Математика

Реши задачу разными способами. В плавание на парусных лодках по Каспийскому морю отправилось 42 учащихся из Астаны и 30 учащихся из Кокшетау. Сколько девятиместных парусных лодок потребовалось для плавания?

Автор: Гость