Реши задачу разными способами. В плавание на парусных лодках по Каспийскому морю отправилось 42 учащихся из Астаны и 30 учащихся из Кокшетау. Сколько девятиместных парусных лодок потребовалось для плавания?
Математика
Реши задачу разными способами. В плавание на парусных лодках по Каспийскому морю отправилось 42 учащихся из Астаны и 30 учащихся из Кокшетау. Сколько девятиместных парусных лодок потребовалось для плавания?
Ответ(ы):
Гость:
1. (42+30) : 9=8(шт.) 2. графически
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык