Реши задачу сделать проверку за килограмм яблок а Покупатель заплатил 55 руб. Посл?? этого у него Осталось 38 рублей Сколько всего денег было у покупателя
Математика
Реши задачу сделать проверку за килограмм яблок а Покупатель заплатил 55 руб. Посл?? этого у него Осталось 38 рублей Сколько всего денег было у покупателя
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
55+38=93(рубля)- у покупателя было первоночально
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