Реши задачу сделать проверку за килограмм яблок а Покупатель заплатил 55 руб. Посл?? этого у него Осталось 38 рублей Сколько всего денег было у покупателя

Математика

Реши задачу сделать проверку за килограмм яблок а Покупатель заплатил 55 руб. Посл?? этого у него Осталось 38 рублей Сколько всего денег было у покупателя

Автор: Гость