Реши задачу. школе 50 первоклассников,а второклассников на 20 учеников меньше . Сколько второклассников было в школе?составь и реши обратную задачу.

Математика

Реши задачу. школе 50 первоклассников,а второклассников на 20 учеников меньше . Сколько второклассников было в школе?составь и реши обратную задачу.

Автор: Гость