Реши задачу. школе 50 первоклассников,а второклассников на 20 учеников меньше . Сколько второклассников было в школе?составь и реши обратную задачу.

Математика
Реши задачу. школе 50 первоклассников,а второклассников на 20 учеников меньше . Сколько второклассников было в школе?составь и реши обратную задачу.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50-20=30-второклассников  второклассников 20 а первокласников на 30 больше  30+20=50-вот и обратная задача
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