Реши задачу. школе 50 первоклассников,а второклассников на 20 учеников меньше . Сколько второклассников было в школе?составь и реши обратную задачу.
Математика
Реши задачу. школе 50 первоклассников,а второклассников на 20 учеников меньше . Сколько второклассников было в школе?составь и реши обратную задачу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50-20=30-второклассников второклассников 20 а первокласников на 30 больше 30+20=50-вот и обратная задача
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