Реши задачу, составив уравнение. Вокруг школы Учащиеся посадили шиповник и ели вс??го 540 растений при этом шиповника была в два раза больше чем еле сколько посадили растений каждого вида
Математика
Реши задачу, составив уравнение. Вокруг школы Учащиеся посадили шиповник и ели вс??го 540 растений при этом шиповника была в два раза больше чем еле сколько посадили растений каждого вида
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+2х=540 3х=540 х=540÷3 х=180 елей 180×2=360 шиповника. 180+(180×2)=540
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