Реши задачу, составив уравнение. Вокруг школы Учащиеся посадили шиповник и ели вс??го 540 растений при этом шиповника была в два раза больше чем еле сколько посадили растений каждого вида

Математика

Реши задачу, составив уравнение. Вокруг школы Учащиеся посадили шиповник и ели вс??го 540 растений при этом шиповника была в два раза больше чем еле сколько посадили растений каждого вида

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