Реши задачу. вычисли и запиши ответ задачи с помощью неравенства мальчику дали 75р??б 50 коп чтобы он купил мороженое по цене 12 руб 50 коп сколько порций мороженого может купить мальчик на данную сумму?
Математика
Реши задачу. вычисли и запиши ответ задачи с помощью неравенства мальчику дали 75р??б 50 коп чтобы он купил мороженое по цене 12 руб 50 коп сколько порций мороженого может купить мальчик на данную сумму?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
75.50/12.50=6,04(порций мороженого)может купить мальчик на данную сумму
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