Реши задачу. вычисли и запиши ответ задачи с помощью неравенства мальчику дали 75р??б 50 коп чтобы он купил мороженое по цене 12 руб 50 коп сколько порций мороженого может купить мальчик на данную сумму?

Математика

Реши задачу. вычисли и запиши ответ задачи с помощью неравенства мальчику дали 75р??б 50 коп чтобы он купил мороженое по цене 12 руб 50 коп сколько порций мороженого может купить мальчик на данную сумму?

Автор: Гость