Реши задачу: Задача 8: Какой знак нужно поставить между числами 4 и 5, чтобы в резу??ьтате получилось число больше четырех, но меньше пяти?

Математика

Реши задачу: Задача 8: Какой знак нужно поставить между числами 4 и 5, чтобы в резу??ьтате получилось число больше четырех, но меньше пяти?

Автор: Гость