Составь какое-нибудь уравнение имеющее корни: а) 0, -1, 5 б) 1, 2, -2 в) 0, 1, 2, 3

Алгебра
Составь какое-нибудь уравнение имеющее корни: а) 0, -1, 5 б) 1, 2, -2 в) 0, 1, 2, 3
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