Чи існують дракони сьогодні

Гость: Гость:

Чому до цих пір ведуться запеклі суперечки про існування драконів? Сучасні біологи розкрили всі існуючі види великих тварин і рослин, Обнишпорив кожен куточок планети Землі. І якщо десь відкривається новий вид тварин / рослин, то тільки лише в силу своїх мікроскопічних розмірів, що дозволяють таїтися все це час. Але дракони!Величезні і могутні звірі, галасливі і пожирають занадто багато їжі. Неможливо ховатися протягом століть, володіючи такими комплекції і апетитами. Така позиція скептиків. Оптимісти, виховані на фентезі, і маститі «драконологі» дотримуються іншої думки.Сьогодні ми наберемося сміливості, і поглянемо правді в очі. Драконів не існує. У нашій гілці паралельної Всесвіту не існує.Інакше бути війні «Мигово», «Чорних акул», інших військових досягнень технологічної думки людства і могутніх Драконів. Якщо вже говорити про сучасну військову техніку, то не можна не згадати існуюче серед скептиків думка, що дракони не що інше, як сучасні реактивні літаки вертикального зльоту, що потрапили в тимчасовій коридор на сотні і тисячі років тому, назавжди загубилися в минулому. Але. У літописах практично кожного народу світу є згадки про драконів, свідках і людях, які бачили драконів поблизу, що билися з ними або знаходили вже мертві тіла. Наділення драконів лускою може перегукуватися з металевою структурою корпусу, крила тварини з крилами літака, чорна кров з паливом, а вогняне дихання, які викидають з кілька голів з реактивними двигунами.Може. Якщо намагатися виставити наших предків повними ідіотами. Людство освоїли метали 3, 5-4 тисячі років тому. А останні масові згадки про драконів відносяться до часів Середньовіччя, коли люди чи не з дитячого віку бачили і тримали в руках металеві вироби.Неможливо переплутати металевий корпус механізму з живою плоттю дракона, що реагує на оточуючих, що почуває біль, спливаючого кров’ю в разі серйозних поранень. М’ясо неможливо переплутати з металом. Чи означає це, що дракони існували насправді? Однозначну відповідь дати не можна.Як скептики, так і «драконологі», що доводять свої позиції, залишають в теорії занадто багато білих плям. Але дещо все-таки є. Кожен народ світу має свої перекази про драконів або згадки про них.Східні народи, що почитають і возносящие драконів на рівень живих божеств, слов’яни, що виставляють драконів сильними і майстерними шкідниками, західні народи, люто ненавидять будь-який прояв драконівської сутності. Народи, часом не мають ніякого зв’язку, але знаходяться в одних частинах світу, що показують у своїй міфології цілком конкретні образи драконів. Довге яскраво-виражене змієподібне тіло з невеликими крилами у східних народів; повне, потужне і багатоголове тіло, рідше одноголовий з зародковими крилами у слов’ян; відносно короткий на тлі інших представників тіло у західних драконів, що володіє потужними і сильними крилами, що дозволяють годинами парити в небі , заливаючи недругів вогнем. Саме західні дракони здобули найбільшу популярність у фентезі, рахуючись безліччю шанувальників, але зустрічаються періодично і східні «резиденти». Масовість легенд і переказів наводить на думку, що дракони дійсно існували.Але власна ненажерливість, нелагідність, нездатність до існування в зграї, відчуття переваги над іншими видами привели драконів на поріг вимирання. А остаточне підкорення світу людьми погубило драконий рід остаточно. Або ж дракони зникли в одній з паралельних реальностей, знайшовши привільні умови життя і більше не побоюючись агресії з боку двоногих хомо сапієнс. І якщо це так надія не втрачена. Людство ще має шанс побачити різноманітний драконий рід у всій красі, знову почути могутній приголомшуючий рев з неба і захопитися їх силою і красою.