Решиие Уравнение (3*х) 3*3,8=29,5
Математика
Решиие Уравнение (3*х) 3*3,8=29,5
Ответ(ы) на вопрос:
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3х*11,4=29,5 29,5=29 5/10 34,2х=29,5 34,2=34 2/10 х=29,5:34,2 295/10:342/10- х=295/342 3*295/342=2 67/114*(3* 3,8)=2 67/114 *11,4= 2 67/114*11 4/10=295/114*114/10=295/10=29,5
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