Решиие Уравнение (3*х) 3*3,8=29,5

Математика
Решиие Уравнение (3*х) 3*3,8=29,5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х*11,4=29,5         29,5=29 5/10 34,2х=29,5             34,2=34 2/10 х=29,5:34,2            295/10:342/10-  х=295/342    3*295/342=2 67/114*(3* 3,8)=2 67/114 *11,4= 2 67/114*11 4/10=295/114*114/10=295/10=29,5        
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