Задача: В понедельник привезли 12 ящиков с яблокоми, а во вторник 8 таких ящиков.В понедельник привезли на 100 кг больше, чем во вторник. Сколькот кг яблок привезли в понедельник? Во вторник?

Математика

Задача: В понедельник привезли 12 ящиков с яблокоми, а во вторник 8 таких ящиков.В понедельник привезли на 100 кг больше, чем во вторник. Сколькот кг яблок привезли в понедельник? Во вторник?

Автор: Гость