Задача: В понедельник привезли 12 ящиков с яблокоми, а во вторник 8 таких ящиков.В понедельник привезли на 100 кг больше, чем во вторник. Сколькот кг яблок привезли в понедельник? Во вторник?
Математика
Задача: В понедельник привезли 12 ящиков с яблокоми, а во вторник 8 таких ящиков.В понедельник привезли на 100 кг больше, чем во вторник. Сколькот кг яблок привезли в понедельник? Во вторник?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть в одном ящике x кг яблок: 12x-8x=100 4x=100 x=25 25*8=200 25*12=300 Ответ:В понедельник привезли 300 яблок,а во вторник 200.
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