Решиите пожалуйста найдите площадь и пириметр

Гость: Гость:

1) 9+3=12 см (ширина) 2+4=6 см ( длина) размеры полного прямоугольника S=(12×6)-(3×2)=72-6=66 cм^2 2) 10×10=100см^2(размер полного прямоугольника 2×7=14 см^2 (это все 1×2=2 см ^2 я высчит 7×1=7 см ^2 ала по рисунку) 100-(14+2+7)=100-23=77 см^2(это площадь спрашиваемой фигуры)