В школьной столовой заготовили на зиму 7 центнеров картофеля в декабре использовали 120кг,а в каждый из следующих месяцев на 100 кг больше ,чем предшествующий. сколько килограммов картофеля осталось в школьной столовой после зимы?

Математика

В школьной столовой заготовили на зиму 7 центнеров картофеля в декабре использовали 120кг,а в каждый из следующих месяцев на 100 кг больше ,чем предшествующий. сколько килограммов картофеля осталось в школьной столовой после зимы?

Автор: Гость