В школьной столовой заготовили на зиму 7 центнеров картофеля в декабре использовали 120кг,а в каждый из следующих месяцев на 100 кг больше ,чем предшествующий. сколько килограммов картофеля осталось в школьной столовой после зимы?
Математика
В школьной столовой заготовили на зиму 7 центнеров картофеля в декабре использовали 120кг,а в каждый из следующих месяцев на 100 кг больше ,чем предшествующий. сколько килограммов картофеля осталось в школьной столовой после зимы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7 ц=700 кг 1)120+100=220(кг)-использовали в январе; 2)220+100=320(кг)-использовали в феврале; 3)120+220+320=660(кг)-использовали за зиму; 4)700-660=40(кг)-осталось в школьной столовой после зимы. Ответ: 40кг картофеля. УДАЧИ!!!))))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика