На фигуру наложена палетка.Сделай оценку и найди приближённое значение её площад??,если площадь каждой клетки равна 1см2

Математика
На фигуру наложена палетка.Сделай оценку и найди приближённое значение её площад??,если площадь каждой клетки равна 1см2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала считаем целые клетки 28 Потом оставшиеся, но только на половине, ну, или же считаешь все, а потом делишь на 2, получим 13 28+13=41, вот тебе и приблизительная площадь
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