Написать названия 5 простых и 10 сложных веществ, которые есть дома (может мы их даж?? используем как-то в быту) , написать их химический состав. Буду благодарен)
Химия
Написать названия 5 простых и 10 сложных веществ, которые есть дома (может мы их даж?? используем как-то в быту) , написать их химический состав. Буду благодарен)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Простые: ртуть (Hg), кислород (О2), железо (Fe), алюминий (Al), медь (Cu). Сложные: уксус (раствор CH3COOH), спирт этиловый (раствор C2H5OH), спирт метиловый (раствор CH3OH), бумага ( (-C6H10О5-)n), крахмал ( (-C6H10O5-)n), соль кухонная (NaCl), лимонная кислота (C3H5(COOH)3), белки ((NH2-R-COOH)n), сода (Na2CO3), сахароза (C12H22O11).
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