Написать названия 5 простых и 10 сложных веществ, которые есть дома (может мы их даж?? используем как-то в быту) , написать их химический состав. Буду благодарен)

Химия

Написать названия 5 простых и 10 сложных веществ, которые есть дома (может мы их даж?? используем как-то в быту) , написать их химический состав. Буду благодарен)

Автор: Гость