ПОДЧЕРКНУТЬ В ТЕКСТЕ ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ. Летом я жил в земляной сторожке. Ночь?? сквозь приоткрытую дверь хорошо было видно звёздное небо. Мне нравилось жить в сторожке. Однажды я раскрыл пыльные ставни. На полке что-то про...

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ПОДЧЕРКНУТЬ В ТЕКСТЕ ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ. Летом я жил в земляной сторожке. Ночь?? сквозь приоткрытую дверь хорошо было видно звёздное небо. Мне нравилось жить в сторожке. Однажды я раскрыл пыльные ставни. На полке что-то прошуршало. Прошла минута. Вот с полки свесилось и робко посмотрело на меня забавное создание. Оно имело плоскую головку, раскрытую длинную пасть, плоское туловище в бугорках и маленькие короткие лапки. Я не шевелился. Терпеливо ждала и ящерка. Я налил в блюдце сгущённого молока и отошёл к двери. Ящерка подняла головку, тихо пискнула и быстро устроилась около блюдца. Она доверчиво поглядела на меня и стала слизывать сладкие густые капли. СПАСИБО...

Автор: Гость