К хлориду магния приливают сульфат калия. Составить уравнение реакции, в молекулярном,ионном и сокращенном ионном виде

Химия
К хлориду магния приливают сульфат калия. Составить уравнение реакции, в молекулярном,ионном и сокращенном ионном виде
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
MgCl2+K2SO4 = MgSO4 + 2KCl Mg (2+) + 2Cl(-) + 2K(+) + SO4(2-) = Mg(2+) + SO4(2-) + 2K(+) + 2Cl(-) - полное ионное уравнение Сокращённое неприменимо, т.к. реакция обратима (все вещ-ва растворяются)
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