К хлориду магния приливают сульфат калия. Составить уравнение реакции, в молекулярном,ионном и сокращенном ионном виде

Химия

К хлориду магния приливают сульфат калия. Составить уравнение реакции, в молекулярном,ионном и сокращенном ионном виде

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