Спиши подчеркни подлежащее и сказуемое Докажите что выделенные слова подлежащее Гадкий утенок вспомню то время когда все смеялись над ним и гнали его .Теперь люди говорят что он самый прекрасный среди прекрасных лебедей сирени ...
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Спиши подчеркни подлежащее и сказуемое Докажите что выделенные слова подлежащее Гадкий утенок вспомню то время когда все смеялись над ним и гнали его .Теперь люди говорят что он самый прекрасный среди прекрасных лебедей сирени склоняют к нему в воду душистые ветки а солнышко ласкает своими теплыми лучами и вот крылья его Зашумели стройная шея выпрямилась А из груди вырвался лекущий курик о такам счастья он и не мечтал когда был еще гаткий утенок. выделенные слова это люди, сирень, солнышко, крылья, он.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гадкий утенок(подлежащее) вспомнил(сказуемое) то время, когда все(подлежащее) смеялись(сказуемое) над ним и гнали(сказуемое) его.Теперь люди(подлежащее) говорят(сказуемое), что он(подлежащее) самый прекрасный среди прекрасных лебедей, сирени(подлежащее) склоняют(сказуемое) к нему в воду душистые ветки, а солнышко (подлежащее) ласкает(сказуемое) своими теплыми лучами, и вот крылья(подлежащее) его зашумели(сказуемое), стройная шея (подлежащее) выпрямилась(сказуемое), а из груди вырвался(сказуемое) ликующий крик(подлежащее), о таком счастья он(подлежащее) и не мечтал(сказуемое), когда был еще гадкий (был гадкий составное сказуемое) утенок. Подлежащее отвечает на вопрос "кто?", "что?" и обозначает объект или предмет - как правило существительное или местоимение
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