Спиши подчеркни подлежащее и сказуемое Докажите что выделенные слова подлежащее Гадкий утенок вспомню то время когда все смеялись над ним и гнали его .Теперь люди говорят что он самый прекрасный среди прекрасных лебедей сирени ...

Русский язык

Спиши подчеркни подлежащее и сказуемое Докажите что выделенные слова подлежащее Гадкий утенок вспомню то время когда все смеялись над ним и гнали его .Теперь люди говорят что он самый прекрасный среди прекрасных лебедей сирени склоняют к нему в воду душистые ветки а солнышко ласкает своими теплыми лучами и вот крылья его Зашумели стройная шея выпрямилась А из груди вырвался лекущий курик о такам счастья он и не мечтал когда был еще гаткий утенок. выделенные слова это люди, сирень, солнышко, крылья, он.

Автор: Гость