В одной порции 3 шарика мороженого :клубничный,сливочный и шоколадный.Сколько все??о шариков мороженого в 4 таких порциях?
Математика
В одной порции 3 шарика мороженого :клубничный,сливочный и шоколадный.Сколько все??о шариков мороженого в 4 таких порциях?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это 12!!! каааак слооожно!!!???
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