В одной порции 3 шарика мороженого :клубничный,сливочный и шоколадный.Сколько все??о шариков мороженого в 4 таких порциях?

Математика

В одной порции 3 шарика мороженого :клубничный,сливочный и шоколадный.Сколько все??о шариков мороженого в 4 таких порциях?

Автор: Гость