Баллада РОберта Льюисона (Вересковый мёд) 1) какой моральный выбор и по каким причинам сделал отец-медовар? 2)согласны ли вы с его выбором?
Обществознание
Баллада РОберта Льюисона (Вересковый мёд) 1) какой моральный выбор и по каким причинам сделал отец-медовар? 2)согласны ли вы с его выбором?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он решил скинуться со скалы вместе с сыном. Отец , подумав о том , что сын может выдать тайну, сказал чтобы сына сбросили со скалы. С его выбором я полностью согласна.
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