lt;pgt;1)Выпиши названия всех разносторонних треугольников и равнобедренных треугольников. 2) Найди среди равнобедренных треугольников равносторонний и подчеркни его название. 3)Выпиши названия всех четырёхугольников. lt;/pgt;
Математика
lt;pgt;1)Выпиши названия всех разносторонних треугольников и равнобедренных треугольников. 2) Найди среди равнобедренных треугольников равносторонний и подчеркни его название. 3)Выпиши названия всех четырёхугольников. lt;/pgt;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) СМК-равнобедренный, ДОК-равнобедренный , ДАО-вроде равносторонний, ВСМ-равнобедренный, МКО- равносторонний (во всё задании не уверена, ибо с треугольниками туго..-.-) 2) МКО 3) прямоугольные- ВСМ и ДАО, остроугольные- СМК и МКО, тупоугольные- КОД 4) АВСД, ДОКМ, ВСКО, АДКО, ВСКМ 5) АВСД
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