Обозначьте морфемы шерстяной,землёй,обогнать,оловянный,отплыть,вежливость,отодвигать,моряк,бурею,тяжесть,волною,землёю,бурей

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Обозначьте морфемы шерстяной,землёй,обогнать,оловянный,отплыть,вежливость,отодвигать,моряк,бурею,тяжесть,волною,землёю,бурей
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шерстяной-шерст-корень, ян-суффикс,ой-окончание землей-земл-корень,ей-окончание обогнать-обо-приставка, гнать-корень оловянный-олов-корень, ян-суффикс,н-суффикс,ый-окончание
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