План к сказке король дроздобород

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"Король Дроздобород" . Сказка о том, как самовлюбленная принцесса, не считавшая никого достойной себя, презрительно отнеслась ко всем королевичам, которые приглашены были во дворец свататься к ней. "...Король и повел королевну по рядам женихов, но никто ей не пришелся по сердцу, и о каждом она нашла что заметить. Один, по ее мнению, был слишком толст, и она говорила: "Он точно винная бочка! " Другой слишком долговяз: "Долог да тонок, что лен на лугу". Третий слишком мал ростом: "Короток да толст, что овечий хвост". Четвертый слишком бледен: "Словно смерть ходячая! " А пятый слишком красен: "Что свекла огородная! " Шестой же недостаточно прям: "Словно дерево покоробленное!.. " В итоге король, разгневавшись, отдал ее за простого нищего с которым она нахлебалась горя в его скромной лачуге. Ей пришлось торговать на базаре, убирать каждый день свой новый домик, в котором она жила с нищим своим мужем. Поняв в итоге, что она была не права, отвергнув женихов, она заскорбела и поняла, как оно живется простым людям. Но король -ее отец- на самом деле хотел просто проучить гордую и самовлюбленную дочь за ее презрение к людям и спустя время ее нищий муж во всем ей признается, что он никакой ни бедняк, а один из тех, кого она с презрением отвергла. Королевна в слезах раскаялась и попросила прощения и зажили они долго и счастливо.