Запишите,чему и с помощью чего можно научиться,изучая обществознание,привидите п?? 2 примера. Помогите,СРОЧНО!!!
Обществознание
Запишите,чему и с помощью чего можно научиться,изучая обществознание,привидите п?? 2 примера. Помогите,СРОЧНО!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно научится уважать права других, узнать свои права. Этому можно научися с помощью: учителя, интернета, учебника, родителей!
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