Электрический то проводит 1) раствор глюкозы 2) раствор хлороводорода 3) расплав кремнезёма 4) расплав глюкозы
Химия
Электрический то проводит 1) раствор глюкозы 2) раствор хлороводорода 3) расплав кремнезёма 4) расплав глюкозы
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Гость:
2) раствор хлороводорода ________________
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