Найти углы образованные при пересечении двух прямых,если один из улов в 10 раз меньше двух смежных углов
Геометрия
Найти углы образованные при пересечении двух прямых,если один из улов в 10 раз меньше двух смежных углов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма всех углов = 360° х+10х+х+10х=360° 22х=360° х=360°/22=180°/11 - маленький угол 10х=1800°/11 - большой угол
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