Проверить чистоту воды из окружающей среды (водопроводной кран, лужа, колодец,вод??ем)

Окружающий мир
Проверить чистоту воды из окружающей среды (водопроводной кран, лужа, колодец,вод??ем)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Профильтровать воду надо
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