Егер сенин колына сикырлы таяк туссе не етер един?матин курау Ким жазип берет 20очко берем!!
Қазақ тiлi
Егер сенин колына сикырлы таяк туссе не етер един?матин курау Ким жазип берет 20очко берем!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Егер менын колыма сикырлы таякша туссе ен бырыншы мен елымыздын бейбыт тыныш оркендей беруын тылер едым екыншыден халкымыз аман болсын деп тылеп едым ал ушыншыден аспанымыз ашык кок туымыз жылбырей берсын деп тылеймын Арине бул менын оз ойым.
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