Егер сенин колына сикырлы таяк туссе не етер един?матин курау Ким жазип берет 20очко берем!!

Қазақ тiлi
Егер сенин колына сикырлы таяк туссе не етер един?матин курау Ким жазип берет 20очко берем!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Егер менын колыма сикырлы таякша туссе ен бырыншы мен елымыздын бейбыт тыныш оркендей беруын тылер едым екыншыден халкымыз аман болсын деп тылеп едым ал ушыншыден аспанымыз ашык кок туымыз жылбырей берсын деп тылеймын Арине бул менын оз ойым.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Проверить чистоту воды из окружающей среды (водопроводной кран, лужа, колодец,вод??ем)
Ответить
Английский язык
Как будет шкаф по анг яз
Ответить
Геометрия
Найти углы образованные при пересечении двух прямых,если один из улов в 10 раз меньше двух смежных углов
Ответить
Обществознание
Запишите,чему и с помощью чего можно научиться,изучая обществознание,привидите п?? 2 примера. Помогите,СРОЧНО!!!
Ответить
Химия
Электрический то проводит 1) раствор глюкозы 2) раствор хлороводорода 3) расплав кремнезёма 4) расплав глюкозы
Ответить