ПОМОГИТЕ СРОЧНО!Нужно до 8:30. Сравните и запишите ответ, используя знаки 《=》, 《=》. 1)4/5и 8/10. 2) 3/5и 4/15. 3)4/3и17/16 Заранее спасибо.

Математика

ПОМОГИТЕ СРОЧНО!Нужно до 8:30. Сравните и запишите ответ, используя знаки 《=》, 《=》. 1)4/5и 8/10. 2) 3/5и 4/15. 3)4/3и17/16 Заранее спасибо.

Автор: Гость