ПОМОГИТЕ СРОЧНО!Нужно до 8:30. Сравните и запишите ответ, используя знаки 《=》, 《=》. 1)4/5и 8/10. 2) 3/5и 4/15. 3)4/3и17/16 Заранее спасибо.

Математика
ПОМОГИТЕ СРОЧНО!Нужно до 8:30. Сравните и запишите ответ, используя знаки 《=》, 《=》. 1)4/5и 8/10. 2) 3/5и 4/15. 3)4/3и17/16 Заранее спасибо.
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1 = 2 > 3 > .............
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