Решите пожалуйста номер 1 и 3 ?
Химия
Решите пожалуйста номер 1 и 3 ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1а. CH4+Cl2=CH3Cl+HCl б. C4H8+H2=C4H10 в. H3C-CH2-CH2-CH2-CH3⇒H3C-CH-CH2-CH3 | CH3 г. Cl-CH2-CH2-CH2-Cl+2Na= C3H6 (Δ)+2NaCl 3. 2.24L xL CH4+2O2=CO2+2H2O 22.4L 44.8L x=2.24·44.8/22.4=4.48L 8.96L x²L C3H8+5O2=3CO2+4H2O 22.4L 22.4·5L x²=8.96·22.4·5/22.4=44.8L VO2=4.48+44.8=49.28L Vvozd=5VO2=5·49.28=246.4L
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