Какой из указанных обьектов - фищическое тело? 1) вода 2) стекло 3) алюминий 4) Солнце

Физика
Какой из указанных обьектов - фищическое тело? 1) вода 2) стекло 3) алюминий 4) Солнце
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Автор: Гость
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Гость:
Солнце .......... .............
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