Автомобиль трогаеться с места с ускорением 2 м/с^2. какаво его перемещение за 6 с? ка??ую скорость он наберет за это время ?
Физика
Автомобиль трогаеться с места с ускорением 2 м/с^2. какаво его перемещение за 6 с? ка??ую скорость он наберет за это время ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=at^2/2=2*36/2=36 м. v=at=2*6=12 м/с.
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