Автомобиль трогаеться с места с ускорением 2 м/с^2. какаво его перемещение за 6 с? ка??ую скорость он наберет за это время ?

Физика

Автомобиль трогаеться с места с ускорением 2 м/с^2. какаво его перемещение за 6 с? ка??ую скорость он наберет за это время ?

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