Напиши названия видов информации по способу её восприятия
Информатика
Напиши названия видов информации по способу её восприятия
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Гость:
Визуальная,аудиальная(слух),обонятельная,вкусовая,тактильная(кожа)
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