Укажи исторический которому нечаянно четырехзначное число а вычитаемое в 2 раза меньше уменьшаемого а) 6934 -3522 б) 6934 - 3472 в) 6934 -3467 г) 6934-3466

Математика

Укажи исторический которому нечаянно четырехзначное число а вычитаемое в 2 раза меньше уменьшаемого а) 6934 -3522 б) 6934 - 3472 в) 6934 -3467 г) 6934-3466

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