Кае проверить слово ?преподавать
Русский язык
Кае проверить слово ?преподавать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гласную после "д" можно проверить словом "преподать", приставка в значении "пере"-передавать знания, приставки "па" не бывает.
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