Синоним к этим словам по прежнему
Русский язык
Синоним к этим словам по прежнему
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синонимы это близкие по значению
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
К хлориду магния приливают сульфат калия. Составить уравнение реакции, в молекулярном,ионном и сокращенном ионном виде
Русский язык
Спиши подчеркни подлежащее и сказуемое Докажите что выделенные слова подлежащее Гадкий утенок вспомню то время когда все смеялись над ним и гнали е...
Математика
Русский язык