Как сделать задание 130
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Как сделать задание 130
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Гость:
В тексте написаны слова в скобках (вопросы), Вы должны подобрать форму слова и написать на место пропуска, например: Здороваются (когда? с кем?) всегда с учителями.
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