Как сделать задание 130

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Как сделать задание 130
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В тексте написаны слова в скобках (вопросы), Вы должны подобрать форму слова и написать на место пропуска, например: Здороваются (когда? с кем?) всегда с учителями. 
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