Переставьте одну спичку так чтобы получилось 35 2+41+6=35

Математика
Переставьте одну спичку так чтобы получилось 35 2+41+6=35
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2+41-8=35 Из второго плюса убери одну спичку, подставь к шести так, чтобы получилось 8. Получается 35.
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