Решить неравенство пожалуйста

Математика
Решить неравенство пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3)^2X=1/(3)^5 -2X=5 X=-2.5
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