Решить неравенство:
Алгебра
Решить неравенство:
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(х+2)(х-5)(3-2х)<0 -(x+2)(x-5)(2x-3)<0 (x+2)(x-5)(2x-3)>0 x+2=0 x-5=0 2x-3=0 x=-2 x=5 2x=3 x=1.5 - + - + ----------- -2 ------------- 1.5 ---------- 5 ----------- \\\\\\ \\\\ x∈(-2; 1,5)∨(5; ∞)
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