Решить,Первый рабочий может выполнить производственное задание за 5 ч а второй - з?? 15 ч. Какую часть задания они выполнят, если будут работать вместе 1 1/4 ч? Успеют ли они работая вместе выполнить задание за 3 ч?

Гость: Гость:

Вся работа = 1 1) 1 : 5 = 1/5 (часть) задания выполнит 1-ый рабочий за час 2) 1 : 15 = 1/15 (часть ) задания выполнит 2-ой рабочий за час 3) 1/5 + 1/15 = 3/15 + 1/15 = 4/15 (части) задания выполнят оба рабочих за час 4) 4/15 * 1 1/4 = 4/15 * 5/4 = 1/3 (часть) задания выполнят оба за 1 1/4 часа 5) 4/15 * 3 = 4/5 (части) задания оба выполнят за 3 часа 4/5 < 1 Ответ: 1/3 часть задания рабочие выполнят за 1 1/4 часа; рабочие не успеют выполнить задание за 3 часа.