В течении 4 дней магазин проводил компанию для семей с 2 я малолетних детьми по про??аже велосипедов половину стоимости. Каждый следующий день в магазине продавали на 10 велосипедов больше,чем в предыдущий Всего за 4 дня было ...
Математика
В течении 4 дней магазин проводил компанию для семей с 2 я малолетних детьми по про??аже велосипедов половину стоимости. Каждый следующий день в магазине продавали на 10 велосипедов больше,чем в предыдущий Всего за 4 дня было 440 велосипедов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)440:4=110 2)110:10=11 ответ 11
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Қазақ тiлi