В течении 4 дней магазин проводил компанию для семей с 2 я малолетних детьми по про??аже велосипедов половину стоимости. Каждый следующий день в магазине продавали на 10 велосипедов больше,чем в предыдущий Всего за 4 дня было ...

Математика

В течении 4 дней магазин проводил компанию для семей с 2 я малолетних детьми по про??аже велосипедов половину стоимости. Каждый следующий день в магазине продавали на 10 велосипедов больше,чем в предыдущий Всего за 4 дня было 440 велосипедов

Автор: Гость